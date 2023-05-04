Метаморфоза прачечной: стирка и не только

Супруги Эрин и Джон Карпентеры ремонтируют помещения. Недавно они купили прачечную в родном городе Чарльстоне в американском штате Южная Каролина и решили кардинально изменить её внутри.



Эрин рассказала, что Джон – талантливый предприниматель, и его всегда интересовала концепция прачечной. «Во время поездок мы работали удалённо, иногда находясь в прачечных. Мы их фотографировали, – вспоминает Джон, – лишь некоторые были уютными и удобными».



Супруги купили прачечную самообслуживания, которая работала 10 лет. Несколько месяцев они ничего не меняли и просто знакомились с местными жителями. Супруги хотели узнать, чего хотят клиенты, и что можно улучшить. Затем закрылись на ремонт.

«Первым делом мы избавились от множества старых вещей», – рассказал Джон. Супругов вдохновил интерьер прачечных в Токио и Амстердаме. Они выглядели, как кафе.



Во время ремонта супруги починили и перекрасили машины, обновили стены и пол. Им помогали местные жители, а бывший хозяин прачечной научил супругов управлять машинами.



Эрин и Джон модернизировала помещение. Поставили столы и торговый автомат. Кроме того, установили стиральные машины с QR-кодами, чтобы можно было стирать даже, когда в помещении нет хозяев.



Супруги позаботились, чтобы в прачечной было место для отдыха и развлечений. «В помещении клиенты проводят много времени, поэтому важно сделать его удобным, чистым и безопасным», – говорит Джон. Супруги также подумали о семьях с детьми. «Мамы устали, они ждут, поэтому мы поставили для них удобный диван, а не жёсткую скамейку. Мы хотим, чтобы детям было чем заняться и где поиграть», – добавил он.

Перед перезапуском прачечной Эрин и Джон объявили день бесплатной стирки. Местные жители пришли на торжественное открытие, чтобы поддержать супругов. Люди принесли еду и весело провели время. Джон сказал, что для него важен не только успех в бизнесе, но и забота о людях.

Эрин поделилась, что она и Джон планируют предложить услуги по доставке и сдаче белья в прачечную и организовать сеть подобных заведений. Они также хотят каждый месяц устраивать дни бесплатной стирки.