Слэклайнеры прогулялись над каналом в Копенгагене

Необычное зрелище наблюдают жители Копенгагена. Прямо над каналом прогуливаются по натянутой стропе несколько слэклайнеров. От воды..
Дата загрузки: 2023-05-09
Необычное зрелище наблюдают жители Копенгагена. Прямо над каналом прогуливаются по натянутой стропе несколько слэклайнеров. От воды смельчаков отделяет 15 метров. Длина стропы – 160 метров.
[Бенджамин Бринч, организатор]:
«Мне было приятно пройтись по стропе, поскольку вид великолепный. Датский архитектурный центр – культовое здание. И это современное строение как бы соединяется со старинным, где располагался сахарный завод. Пройтись между ними – это словно стать первопроходцем».
Слэклайнеры выполнили несколько трюков на стропе, а один смельчак завершил выступление прыжком в воду.
[Кент Мартинуссен, директор Датского архитектурного центра]:
«Вдруг видишь человека там, где не привык его видеть – в воздухе, идущим над гаванью. Такого раньше никто не видел, поэтому осознаёшь, насколько велико это городское пространство».
Выступление слэклайнеров стало частью открытия выставки «Копенгаген в единстве», посвящённой жизни людей в столичном городе. Она проходит в Датском архитектурном центре.
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