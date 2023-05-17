Гонконг лишился последнего известного карикатуриста

Гонконг лишился своего самого известного политического карикатуриста. 67-летний Вон Кхэйкхуань 40 лет вёл колонку в газете..

[Вон Кхэйкхуань, карикатурист]:

«Я рисую комиксы уже сорок лет. На самом деле даже больше сорока лет».

Гонконг лишился своего самого известного политического карикатуриста. 67-летний Вон Кхэйкхуань 40 лет вёл колонку в газете Ming Pao, защищая свободу выражения перед лицом политического давления. Однако теперь издание от неё отказалось.

Вон начал работать в 1984 году, завоевав огромное количество поклонников в Гонконге. Некоторые его картинки касались ужесточения контроля властей Китая над свободами в автономном регионе, включая закон о национальной безопасности. Он также рисовал на темы прав человека, демократических движений и перехода Гонконга под власть КНР в 1997 году.

[Вон Кхэйкхуань, карикатурист]:

«Помимо новостей комиксы отражают эмоции общества, некоторые идеи непрофессионалов или мыслей масс, а также бросают вызов. Считаю, что это то, что нужно делать в здоровом обществе».

Газета Ming Pao была последней в Гонконге, которая публиковала карикатуры Вона. До этого их также печатали в газете Apple Daily. Однако издание было вынуждено закрыться после рейдов полиции в 2021 году.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Вон Кхэйкхуань, карикатурист]:

«Причина в том, что власти хотят свести к минимуму и максимально подавить оппозиционные голоса, уменьшая сопротивление при реализации любой политики».

Гонконг – это бывшая британская колония. В 1997 году она перешла под управление Пекина. В договоре закреплено право региона на автономное правление. В отличие от коммунистического Китая, здесь действует демократическая система. Однако по факту Пекин продолжает распространять на острове своё влияние.

[Вон Кхэйкхуань, карикатурист]:

«За последние несколько лет всё сильно изменилось. Газет всё меньше, и их всё жёстче контролируют, вплоть до судебных обвинений. Раньше это было редкостью, а сейчас очень интенсивно, даже суровее, чем в таких регионах, как Сингапур. Раньше мы говорили, что Гонконг похож на Сингапур, а теперь здесь стало ещё хуже, чем в Сингапуре».

Лидер администрации Гонконга Джон Ли заявил, что закон юридически закрепляет свободу прессы.

[Джон Ли, глава администрации Гонконга]:«Люди могут критиковать власти, если те поступают неправильно. Это происходит каждый день. Однако мы не будем терпеть любые ложные, предвзятые, вводящие в заблуждение или клеветнические сообщения».

В 2020 году Пекин в обход обычной системы принял в Гонконге закон о национальной безопасности. С тех пор здесь арестовали ряд известных журналистов по обвинениям в подрывной деятельности и подстрекательстве к мятежу.

Впрочем, несмотря на это, карикатурист говорит, что уезжать отсюда не планирует. Он также не прекратит высказываться на чувствительные темы.

Короткая ссылка на эту страницу: