Редкую кобру-альбиноса поймали в Индии

Редкую кобру-альбиноса пришлось ловить этому укротителю змей. Сейчас он выпускает ядовитую рептилию в водоём рядом с..
Дата загрузки: 2023-05-31
Кобра приползла к жилью людей. Её нашёл местный охотник. Он заметил, что под манговым деревом собрались каркающие вороны. Приблизившись, мужчина увидел белую змею. Рептилии такой окраски – редкость.
[Прасанта Кумар Мишра, ветеринар]:
«Кобры становятся альбиносами в результате генетических нарушений в организме. Всё дело в пигменте меланина, который отвечает за окраску у людей, животных, птиц и змей. Без пигментации змея стала белой».
Кобры относятся к семейству аспиды. Все эти змеи ядовиты. Укус крупных рептилий смертельно опасен для человека.
Змею-альбиноса, приползшую к человеческому жилью, убивать не пришлось, поскольку её смог поймать змеелов.
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