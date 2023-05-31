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Редкую кобру-альбиноса поймали в Индии

Редкую кобру-альбиноса поймали в Индии

Редкую кобру-альбиноса пришлось ловить этому укротителю змей. Сейчас он выпускает ядовитую рептилию в водоём рядом с..

Дата загрузки: 2023-05-31

Редкую кобру-альбиноса поймали в Индии
Редкую кобру-альбиноса пришлось ловить этому укротителю змей. Сейчас он выпускает ядовитую рептилию в водоём рядом с лесом в индийском штате Одиша.

Кобра приползла к жилью людей. Её нашёл местный охотник. Он заметил, что под манговым деревом собрались каркающие вороны. Приблизившись, мужчина увидел белую змею. Рептилии такой окраски – редкость.

[Прасанта Кумар Мишра, ветеринар]:
«Кобры становятся альбиносами в результате генетических нарушений в организме. Всё дело в пигменте меланина, который отвечает за окраску у людей, животных, птиц и змей. Без пигментации змея стала белой».

Кобры относятся к семейству аспиды. Все эти змеи ядовиты. Укус крупных рептилий смертельно опасен для человека.

Змею-альбиноса, приползшую к человеческому жилью, убивать не пришлось, поскольку её смог поймать змеелов.
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