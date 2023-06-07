В Аризоне частично остановили строительство из-за нехватки воды

Штат Аризона ограничил будущее жилищное строительство в районе города Финикс из-за нехватки грунтовых вод. Как показывают прогнозы, в нынешних условиях бурение скважин там будет бессмысленным.

В городе и окрестностях проживает 4,6 миллиона человек. Он один из самых быстрорастущих в США. Решение властей позволит замедлить темпы расширения.

При этом исследования показывают, что в ближайшие 100 лет здесь будет наблюдаться нехватка воды.

Подобные ограничения также ввели в других районах штата.

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[Сара Портер, эксперт по водным ресурсам]:

«Итак, это гидрологическая модель, которая рассматривает все текущие, запланированные и утверждённые потребности в подземных водах на следующие сто лет с 2021 по 2121 год».

Департамент водных ресурсов заявил, что застройщикам нужно будет найти другие источники.

[Сара Портер, эксперт по водным ресурсам]:

«Им не разрешается строить, пока они не подтвердят, что их застройка будет обеспечена водой на 100 лет. Застройщики предпочитают использовать подземные воды, поскольку это дешевле, чем очищать поверхностные или какие-то другие источники воды».

Под другими источниками понимают организации, у которых есть излишки воды для продажи, фермерские хозяйства или индейские племена, обладающие правами на воду.

Впрочем, все они в последнее время сталкиваются с нехваткой запасов из-за чрезмерного использования и исторической засухи в этом столетии.

[Сара Портер, эксперт по водным ресурсам]:

«Эта новая модель подземных вод не останавливает новое развитие. Это не красный свет, это мигающий сигнал. Он должен показать, что нужно принять меры, поскольку на разработку новых источников воды уходят годы».

Помимо подземных вод, главным источником воды в Аризоне остаётся река Колорадо. Однако она также мелеет из-за засухи.

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