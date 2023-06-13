В Италии прощаются с Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, дерзкий и энергичный магнат-миллиардер, ставший на десятилетия символом консервативной политической элиты как дома, так и за рубежом, умер в возрасте 86 лет.

Берлускони в последнее время страдал от лейкемии, а недавно у него развилась лёгочная инфекция. Он скончался в этой больнице в Милане 12 июня.

Берлускони несколько раз был премьер-министром в 90-х и начале нулевых. Последний срок его полномочий истёк в 2011 году. И хотя в наши дни он больше не играл роли в правительстве, его смерть, вероятно, немного изменит обстановку на политической сцене Италии.

Его партия «Вперёд, Италия» – один из членов правой правящей коалиции. Это последнее его обращение к своей политической силе в мае, до того, как он был госпитализирован.

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При этом фигуру Берлускони воспринимали достаточно противоречиво.

[Джованни Орсина, профессор политологии в Университете Луиса в Риме]:

«Берлускони во многих отношениях был символом последних 30 лет XX века, заставив переосмыслить отношения между политикой и обществом. Он сделал это как предприниматель, а затем как политик. Можно утверждать, что с 70-х годов бОльшая часть жизни итальянцев протекала в тени Берлускони».

Он родился в скромной семье, в молодости работал певцом на круизном лайнере и постепенно накопил состояние в сфере недвижимости, которое превратилось в бизнес-империю. Он занимался строительством, розничной торговлей, владел футбольными клубами и СМИ.

Его богатство и прозорливость в 90-х привели его в политику. После этого вокруг него начали разгораться скандалы. Его обвиняли в том, что он использовал свою власть для защиты деловых интересов и что во время его правления процветала коррупция.

По крайней мере, семь раз ему выдвигали серьёзные обвинения во взяточничестве. Впрочем, в конечном итоге их отменили по апелляции, либо у них истёк срок давности.

Внимание всего мира привлекали сексуальные скандалы, связанные с Берлускони, его вечеринки «Бунга-Бунга», а также обвинения в связях с несовершеннолетней.

При этом в последние годы политик немного реабилитировал свой образ, заработав в консервативных кругах репутацию старшего государственного деятеля, сдерживающего крайне правых.

[Джованни Орсина, профессор политологии в Университете Луиса в Риме]:

«Для большинства итальянцев, я бы сказал, для всех поколений, Берлускони был очень обычным явлением в течение последних сорока лет. Мы выросли, я вырос, смотря каналы Берлускони».

Соболезнования в связи со смертью политика уже выразили лидеры многих стран мира.

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