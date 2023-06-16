Анаи каждый день кормит десятки семей на общественной кухне, которой управляет в бедном районе на окраине..

В бесплатные кухни в Аргентине выстраиваются очереди из нуждающихся

Анаи каждый день кормит десятки семей на общественной кухне, которой управляет в бедном районе на окраине Буэнос-Айреса. В такие заведения в последнее время выстраиваются всё более длинные очереди, поскольку инфляция повергает аргентинцев в нищету.

Чтобы добыть достаточно продуктов, необходимых на кухне, Робледо отправляется на большой рынок на окраине города. Там она и её помощники роются в кучах выброшенных фруктов и овощей.

[Анай Робледо, менеджер бесплатной кухни]:

«Мы идём на оптовый рынок и ищем там овощи. Когда ребята выходят их выбрасывать, мы подбираем, моем, режем и замораживаем, чтобы было из чего готовить».

Робледо – 47-летняя домработница. Говорит, что бесплатная столовая, в которой она работает, не справляется. Раньше тут питалось 10-15 семей. Теперь – 50.

[Анай Робледо, менеджер бесплатной кухни]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Уровень инфляции в мае составил 7,8%. Это ниже оценок аналитиков. При этом в годовом исчислении он превышает 114%.

По оценкам экспертов, инфляция в Аргентине к концу года достигнет 150%. Это один из самых высоких показателей в мире.

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