В бесплатные кухни в Аргентине выстраиваются очереди из нуждающихся

Анаи каждый день кормит десятки семей на общественной кухне, которой управляет в бедном районе на окраине..
Дата загрузки: 2023-06-16
Чтобы добыть достаточно продуктов, необходимых на кухне, Робледо отправляется на большой рынок на окраине города. Там она и её помощники роются в кучах выброшенных фруктов и овощей.
[Анай Робледо, менеджер бесплатной кухни]:
«Мы идём на оптовый рынок и ищем там овощи. Когда ребята выходят их выбрасывать, мы подбираем, моем, режем и замораживаем, чтобы было из чего готовить».
Робледо – 47-летняя домработница. Говорит, что бесплатная столовая, в которой она работает, не справляется. Раньше тут питалось 10-15 семей. Теперь – 50.
[Анай Робледо, менеджер бесплатной кухни]:
«И нужно учитывать, что у каждой матери по 5, 7, 8, 10 детей. Нам нужно готовить столько порций, что мы уже со счёта сбились».
Уровень инфляции в мае составил 7,8%. Это ниже оценок аналитиков. При этом в годовом исчислении он превышает 114%.
По оценкам экспертов, инфляция в Аргентине к концу года достигнет 150%. Это один из самых высоких показателей в мире.
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