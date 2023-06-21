Индианка озеленила свою авторикшу

Зелёный оазис в потоке транспорта можно увидеть в Силигури на востоке Индии. Женщина-водитель покрыла свою авторикшу..
Дата загрузки: 2023-06-21
Зелёный оазис в потоке транспорта можно увидеть в Силигури на востоке Индии. Женщина-водитель покрыла свою авторикшу травой и развесила горшки с растениями. Эстетика здесь ни при чём. Просто на улице слишком жарко.
[Мунмун Саркар, водитель]:
«Я управляю авторикшей, беру плату за проезд и езжу повсюду. Так что даже мне жарко, и пассажирам, конечно, жарко. Поэтому я разместила растения на транспортном средстве».
Мунмун считает, что в окружении зелени пассажирам спокойнее, а значит поездка будет в радость. Клиентов у неё много. Силигури – транзитный город для железнодорожного, автомобильного и авиасообщения. Здесь берёт начало знаменитая узкоколейная Дарджилинг-Гималайская железная дорога, включённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она соединяет Силигури с Дарджилингом.
[пассажир]:
«Я увидел эту авторикшу, и она мне понравилась. На улице очень жарко, но ехать было приятно. Внутри не так жарко».
Обычно авторикшами управляют мужчины. Но Мунмун решила тоже возить пассажиров. Она также работает в социальной службе.
Лето в Индии – довольно опасный сезон. Жара бывает экстремальной, и переносить её очень трудно. Причин такой погоды может быть много. На это влияют и погодные катаклизмы, и рост городов, из-за которого становится всё больше высотных зданий и всё меньше деревьев.
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