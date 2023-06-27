Самолёт времён «грязной войны» возвращается из США в Аргентину. В Буэнос-Айресе его встречают родственники жертв аргентинской..

В Аргентину вернулся самолёт, который участвовал в «полётах смерти»

Самолёт времён «грязной войны» возвращается из США в Аргентину. В Буэнос-Айресе его встречают родственники жертв аргентинской военной диктатуры, правительственные чиновники и президент страны.

Самолёт «Скайвэн» участвовал в так называемых полётах смерти. Это было одним из методов расправы с противниками военного режима, существовавшего с 1976 по 1983 год. Оппозиционеров сбрасывали с самолётов и вертолётов в Атлантику или реку Ла-Плата.

Так, 14 декабря 1977 года с этого «Скайвэна» сбросили в океан двух французских монахинь и трёх женщин из правозащитной группы «Матери Пласа-де-Майо», которая требовала вернуть им пропавших детей.

Отыскала этот самолёт журналистка Мириам Левин, пережившая времена военной диктатуры, а также итальянский фотограф Джанкарло Сераудо. «Скайвэн» находился во Флориде. Его использовали для доставки грузов.

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По просьбе родственников погибших министр экономики Аргентины купил самолёт и организовал его транспортировку из США.

[Сесилия де Висенти, родственница погибшей]:

«Видеть этот самолёт ужасно. С одной стороны, это достижение, поскольку его удалось вернуть после четырёх лет уговоров. С другой стороны, страшно думать, что это последнее место, где моя мама была ещё жива. Ужасно осознавать, что женщину, которая всего лишь искала своего сына, выбросили живой из этого самолёта».

Самолёт разместят в музее в Буэнос-Айресе, созданном на месте бывшего незаконного центра заключения, где в числе прочих арестованных оппозиционеров находились будущие жертвы «полётов смерти».

[Мабер Кареага, родственница погибшей]:

«Мы сохраняем память, истину и справедливость. Пока правосудие наказывает за такие преступления, будет гарантия, что они не повторятся».

По данным правозащитных организаций, в Аргентине в период военной диктатуры было убито примерно 30 тысяч человек. Многие из них бесследно исчезли.

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