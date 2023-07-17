Возможного серийного убийцу арестовали в Нью-Йорке. Предполагается, что свои преступления он совершил более десяти лет назад...

В Нью-Йорке арестовали состоятельного архитектора, который может оказаться серийным убийцей

Возможного серийного убийцу арестовали в Нью-Йорке. Предполагается, что свои преступления он совершил более десяти лет назад. В 2010-11 годах на пляже Гилго-бич к югу от Лонг-Айленда в разное время обнаружили тела одиннадцати человек. В основном, молодых женщин. Следователям удалось найти улики, которые связывают подозреваемого с тремя убийствами.

Правоохранители задержали 59-летнего архитектора Рекса Хойерманна. Ему выдвинули обвинения в убийствах трёх женщин, со смерти которых и началось расследование. Мужчина также – главный подозреваемый по делу об убийстве четвёртой жертвы.

Хойерманн жил в 20 минутах езды от пляжа Гилго-бич, где в 2010 и 11 годах были найдены тела девяти женщин, одного мужчины и одной маленькой девочки.

Полиция сообщает, что по крайней мере пять жертв были идентифицированы как пропавшие без вести проститутки, которые размещали рекламу для клиентов в Интернете.

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Некоторые тела были связаны ремнями или скотчем, а затем завёрнуты в мешковину.

[Реймонд Терни, прокурор]:

«Дело ещё не закрыто, это только начало».

Прокурор округа Саффолк говорит, что детективы сняли с объедков пиццы Хойерманна следы ДНК. Они совпали с образцами, найденными на одной из жертв.

Кроме того, отследили пикап подозреваемого, замеченный во время убийств. Были и другие улики.

[Реймонд Терни, прокурор]:

«Во время каждого из убийств он использовал для связи с жертвами одноразовый телефон. Мы их отследили. Смогли идентифицировать семь отдельных одноразовых телефонов, которыми он пользовался».

Хойерманн отрицает все обвинения. Если его признают виновным, ему грозит несколько пожизненных сроков без права досрочного освобождения.

Подозреваемый – владелец известной манхэттенской архитектурной компании. У него есть дочь и пасынок.

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