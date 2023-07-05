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Старинные лифты Барселоны пересчитают и сохранят

Старинные лифты Барселоны пересчитают и сохранят

В центре Барселоны можно увидеть очень необычные здания. Большинство из них – в стиле каталонского модерна,..

Дата загрузки: 2023-07-05

Старинные лифты Барселоны пересчитают и сохранят
В центре Барселоны можно увидеть очень необычные здания. Большинство из них – в стиле каталонского модерна, а внутри – сотни исторических стареющих лифтов.

Этот дом называют Каса-Мила, один из шедевров архитектора Антонио Гауди. Он также может похвастаться одним из первых электрических лифтов в городе.

Каждая деталь внутри тщательно продумана, включая сиденье с бархатной подушкой. Такие помогали пассажирам чувствовать себя безопаснее в движущейся кабине.

Теперь все старинные лифты в Барселоне хотят внести в каталог, а затем разработать план по их сохранению.

Хорошее техническое обслуживание старого лифта может увеличить срок его службы на годы, если не на десятилетия. Многие владельцы помещений в старинных зданиях готовы вкладывать в это деньги.

[Хосе Хулиан Альмендрос, владелец архитектурной студии]:
«Это лифт из дерева и стекла, созданный в начале XX века. Для нас крайне важно, чтобы лифт хорошо сохранился и был в хорошем рабочем состоянии. Сейчас он как новый».

Первый электрический лифт появился в Каталонии в 1897 году. А первый гидравлический – в 1888. Его установили внутри колонны Колумба. На высоту в 59 метров он поднимается за четыре минуты. Современному лифту на это потребовалось бы 30 секунд.

Проведение инспекции начали ещё в апреле. На сегодня насчитали 420 старинных лифтов. Большинство установили в первые десятилетия прошлого века.

Власти Барселоны уже планируют принять более строгие меры безопасности для лифтов, а также выделить субсидии для их технического обслуживания.

[Ксавье Матилья, главный архитектор городского совета Барселоны]:
«Мы начали с выборочного поиска в центре Барселоны, где сосредоточено большинство зданий, построенных в начале прошлого века. Это первый шаг в процессе каталогизации. Мы планируем составить полный список к концу года».

А пока же точное число исторических лифтов неизвестно.
Неизвестно и то, сколько из них в последние десятилетия заменили на современные.
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