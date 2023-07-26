Как серый кит просит помощи у людей

В Мексике запечатлели удивительный момент: серый кит просит людей о помощи, чтобы избавиться от паразитов. Это случилось в лагуне Охо-де-Льебре на тихоокеанском побережье полуострова Калифорния.



Когда серый кит подплыл к лодке, капитан Пако Хименес Франко заметил на теле животного китовых вшей. Он стал снимать паразитов. Кит долго плавал вокруг лодки, пока очищали его кожу.



Франко – капитан с 20-летним стажем. Он рассказал, что киты и раньше подплывали к лодке, и он удалял с них паразитов. «Как только я удалил первую вошь, кит снова подплыл ко мне, чтобы я продолжил это делать», – рассказал капитан.





Китовые вши – это ракообразные. Они обычно появляются на повреждённых участках кожи китов. Паразиты поедают водоросли и шелушащуюся кожу на теле морских животных, но также питаются мягкими тканями. В итоге появляются глубокие язвы. Британский зоолог Марк Карвардин пояснил, что у серых китов сложные «любовно-ненавистные отношения» с этими паразитами. У китов чувствительная кожа, и тысячи вшей своими острыми и изогнутыми когтями доставляют им большой дискомфорт.





Специалисты считают, что киты подплывают к лодкам не только за помощью. Возможно, им просто нравится общаться с людьми. Обычно при встрече с человеком киты игривы и любопытны.



Из-за интенсивного китобойного промысла серые киты в XVIII и XIX веках оказались под угрозой исчезновения. В первой половине XX века запретили охоту на китов, и их популяция начала восстанавливаться.



Сейчас в северной части Тихого океана насчитывается более 14 тысяч серых китов. Охота на них строго запрещена. Ограниченный промысел могут вести только коренные народы Аляски, Канады и Мексики.