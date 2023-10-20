В Чехии начался сезон заготовки карпа к Рождеству

На дворе октябрь, а значит в Чехии пришло время ловли карпа. По старинной традиции, эта рыба..
Дата загрузки: 2023-10-20
Сначала в прудах спускают воду. Остаются только небольшие участки, где скапливается рыба. Её ловят сетями, а потом сортируют и размещают в специальных ёмкостях с водой. Там карпы будут плавать месяц. За это время перестанут пахнуть илом.
В этом году в Тршебоне улов меньше, чем обычно. Повлияла погода.
[Зденек Эйсерт, инженер-рыбовод]:
«Проблемы были весь год. Весна холодная. В мае было очень холодно, и рыба не ела, поэтому и не росла. Цикл роста сократился на месяц».
Зима, напротив, выдалась тёплая. За три месяца было всего десять морозных дней. Пруды так и не затянулись льдом.
[Зденек Эйсерт, инженер-рыбовод]:
«Пруды остались открытыми, что позволило хищникам продолжать питаться рыбой. В итоге карпов в прудах стало меньше».
Неблагоприятная погода стояла и летом. Из-за жары цвела вода, что перекрывало доступ кислорода.
[Зденек Эйсерт, инженер-рыбовод]:
«Летом не хватало дождей. Кроме того, пришла жара, что вызвало дефицит кислорода в воде. Из-за этого погибала рыба, хотя мы и применяли все доступные способы аэрации».
Тем не менее, улов есть. Ближе к Рождеству карпов начнут продавать, причём живыми – прямо из бочек.
В Чехии рождественских карпов жарят или запекают. Подают с картофельным салатом или пюре. По старинному обычаю, следует оставлять себе несколько рыбьих чешуек. Они считаются символом богатства. Чешуйки кладут под тарелку на рождественском столе и даже носят в кошельках.
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