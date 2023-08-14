Соседи помогают инвалиду не потерять жильё

Ламар Харрис – инвалид, у него отставание в умственном развитии. Всю жизнь он прожил в одном из районов города Глостер-Тауншип в штате Нью-Джерси.



Когда Ламару было восемь лет, его мама умерла. Через четыре года скончалась бабушка. Ламар жил с отцом и братом. В 2015 году внезапно ушёл из жизни отец, затем через год брат. У Ламара не осталось родственников, и он живёт один.

Мужчина всегда помогал соседям: убирал мусор и выгуливал собак. Зарабатывал, выполняя мелкую работу. Из-за инвалидности у мужчины проблемы с чтением, и он не ничего не понимает в финансовых вопросах.

С годами у Ламара накопились неоплаченные счета за дом. Из-за судебного иска ему грозило лишение права на владение домом.



Узнав о проблеме Ламара, соседи организовали сбор средств на платформе GoFundMe. Нужна сумма в 50 000 долларов. Деньги пойдут на погашение долгов и сохранения права собственности.

«Я забочусь о Ламаре уже много лет, он как член семьи. Я не могу допустить, чтобы с ним что-то случилось», – поделился его сосед Том Брейк.



Ещё один сосед 25-летний Крис Де Стефано дал Ламару 3000 долларов на оплату долга. Соседи постараются помочь Ламару доказать муниципальным властям, что он рассчитается с долгом и сможет продолжать платить за жильё.