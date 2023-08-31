Город в помидорной жиже: в испанском Буньоле празднуют «Ла Томатину»

Помидорная битва Буньоль, Испания Испанский городок Буньоль стал похож на гигантскую кастрюлю, в которой готовят кетчуп...

Помидорная битваБуньоль, Испания

Испанский городок Буньоль стал похож на гигантскую кастрюлю, в которой готовят кетчуп. Улицы буквально тонут в помидорной жиже, а люди старательно забрасывают друг друга переспелыми томатами. Такое повторяется из года в год – во время фестиваля «Ла Томатина».

Праздник начинается в 10 утра, когда грузовики с помидорами въезжают на центральную площадь Пласа-дель-Пуэбло. Томаты везут из области Эстремадура. Там они дешевле.

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Сигналом к началу битвы служит пушечный выстрел. В этом сражении каждый сам за себя. Обязательное условие – помидор перед броском раздавить. Никаких твёрдых предметов брать с собой нельзя.

Помидорный бой длится час. Потом город и людей отмывают водой из пожарных шлангов.

Считается, что фестиваль «Ла Томатина» зародился в 1945 году после драки между друзьями. Праздник запретили во времена диктатуры, но в 70-х он снова возродился. Через десять лет фестиваль стал таким популярным, что теперь на него съезжаются со всех уголков мира.

В этом году в Буньоле сражаются 15 тысяч человек. Для них привезли 120 тонн помидоров.

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