В индийском ресторане появилось меню, написанное шрифтом Брайля

Для людей с нарушением зрения самостоятельно сделать заказ в ресторане – задача почти невыполнимая. Однако этот..

Для людей с нарушением зрения самостоятельно сделать заказ в ресторане – задача почти невыполнимая. Однако этот ресторан в индийском городе Индор ломает систему.

[Бхавна Ганедивал, глава организации Young Indians]:

«Мы привезли сюда 46 слабовидящих детей. Напечатали меню шрифтом Брайля. Так что здесь они уверенно читают меню и могут сделать заказ без посторонней помощи».

Тактильный точечный шрифт для письма и чтения был создан в 1824 году французом Луи Брайлем. Он сам лишился зрения в детстве. В 15 лет разработал свою систему. Его вдохновил шрифт, который использовали военные для чтения донесений в темноте.

[Анатибала Порвал, ученица 12-го класса]:

«Сегодня я горжусь собой, потому что смогла самостоятельно заказать еду. Мы все заказали еду без посторонней помощи. Чувствую себя прекрасно, потому что даже не представляла, что когда-то смогу прийти в ресторан, прочитать меню и заказать блюда».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Инициатива принадлежит организации «Молодые индийцы». Именно она предложила ресторану такую идею и помогла её реализовать.

Сейчас организация ведёт переговоры с ресторанами в других индийских городах, чтобы они сделали то же самое.

Короткая ссылка на эту страницу: