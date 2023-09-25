Голливудские сценаристы предварительно договорились с киностудиями

Профсоюз сценаристов и писателей Голливуда заявил, что достиг предварительного трудового соглашения с крупными киностудиями. Ожидается, что..
Дата загрузки: 2023-09-26
Прежде чем трёхлетний контракт вступит в силу, его ещё должны одобрить руководство Гильдии писателей Америки и члены профсоюза.
Гильдия представляет 11 500 авторов из сферы кино и телевидения. Она охарактеризовала сделку как «исключительную», обеспечивающую «значительные выгоды и защиту для писателей и сценаристов».
Впрочем, договор, хотя и стал важной вехой, не вернёт Голливуд к работе. Профсоюз актёров SAG-AFTRA продолжает бастовать.
SAG-AFTRA представляет 160 000 актёров кино и телевидения, каскадёров, дикторов и других специалистов средств массовой информации. Он объявил о стачке в июле.
В итоге впервые за 63 года Голливуд столкнулся с забастовкой двух профсоюзов одновременно.
Короткая ссылка на эту страницу: