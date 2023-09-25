Голливудские сценаристы предварительно договорились с киностудиями

Профсоюз сценаристов и писателей Голливуда заявил, что достиг предварительного трудового соглашения с крупными киностудиями. Ожидается, что..

Профсоюз сценаристов и писателей Голливуда заявил, что достиг предварительного трудового соглашения с крупными киностудиями. Ожидается, что этот договор положит конец одной из двух забастовок, которые парализовали большую часть кино- и телепроизводства и обошлись экономике Калифорнии в миллиарды долларов.

Прежде чем трёхлетний контракт вступит в силу, его ещё должны одобрить руководство Гильдии писателей Америки и члены профсоюза.

Гильдия представляет 11 500 авторов из сферы кино и телевидения. Она охарактеризовала сделку как «исключительную», обеспечивающую «значительные выгоды и защиту для писателей и сценаристов».

Впрочем, договор, хотя и стал важной вехой, не вернёт Голливуд к работе. Профсоюз актёров SAG-AFTRA продолжает бастовать.

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SAG-AFTRA представляет 160 000 актёров кино и телевидения, каскадёров, дикторов и других специалистов средств массовой информации. Он объявил о стачке в июле.

В итоге впервые за 63 года Голливуд столкнулся с забастовкой двух профсоюзов одновременно.

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