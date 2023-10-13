Израильские резервисты массово возвращаются домой, чтобы пойти на войну

После нападения группировки ХАМАС Израиль объявил ей войну и призвал около 360 тысяч резервистов. Реакция израильтян..
Дата загрузки: 2023-10-13
[Нимрод Недан, 23-летний израильский резервист]:
«Я не могу сидеть здесь и изучать медицину, пока мои друзья воюют, а моей семье нужна защита. Пришло моё время. Теперь это моя ответственность».
Для Израиля это крупнейшая мобилизация со времён войны Судного дня 1973 года.
В то время как многие иностранные авиакомпании отменили полёты в Тель-Авив, израильские авиалинии, наоборот, добавили рейсов, чтобы позволить всем вернуться. При этом военные самолёты летают в некоторые европейские города, чтобы забрать солдат.
[Нимрод Недан, 23-летний израильский резервист]:
«У меня самого есть два друга, которые сейчас пропали без вести. Они были на фестивале на юге страны, который подвергся нападению террористической группировки ХАМАС. У меня есть друг, который погиб в моём батальоне. И у меня есть член семьи, который тоже погиб, сражаясь за свой дом, чтобы спасти жену и детей».
Йонатан закончил служить только в этом году, что освобождает его от срочной службы в резерве. Он был в Индии, когда ХАМАС начал атаку.
[Йонатан Бунцель, житель Израиля]:
«Я служил в подразделении «Голани», и большинство погибших солдат – из моего подразделения, я их знаю лично. Сначала я был в шоке, не знал, что делать. Но через несколько часов в голове прояснилось, и я просто понял, что нужно вернуться домой, спасти свою страну, помочь своему народу и внести свой вклад».
Израильские войска продолжают оставаться в боевой готовности у границы с Ливаном. Также есть опасения, что в войну может вступить Иран.
Между тем, в Газе продолжают звучать взрывы. Израиль наносит ракетные удары по объектам ХАМАС, которые нередко размещаются в жилых зданиях. В анклаве погибло уже более 1500 человек.
С израильской стороны погибших – около 1300. В большинстве своём это жители приграничных кибуцев, на которые напали боевики, а также посетители музыкального фестиваля под открытым небом, которые стали первыми жертвами атаки.
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