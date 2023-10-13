Израильские резервисты массово возвращаются домой, чтобы пойти на войну

После нападения группировки ХАМАС Израиль объявил ей войну и призвал около 360 тысяч резервистов. Реакция израильтян..

[Нимрод Недан, 23-летний израильский резервист]:

«Я не могу сидеть здесь и изучать медицину, пока мои друзья воюют, а моей семье нужна защита. Пришло моё время. Теперь это моя ответственность».

После нападения группировки ХАМАС Израиль объявил ей войну и призвал около 360 тысяч резервистов. Реакция израильтян была мгновенной. Те, кто был в стране, сразу отправились воевать. Другие пытаются найти авиарейсы, чтобы вернуться домой.

Для Израиля это крупнейшая мобилизация со времён войны Судного дня 1973 года.

В то время как многие иностранные авиакомпании отменили полёты в Тель-Авив, израильские авиалинии, наоборот, добавили рейсов, чтобы позволить всем вернуться. При этом военные самолёты летают в некоторые европейские города, чтобы забрать солдат.

[Нимрод Недан, 23-летний израильский резервист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У меня самого есть два друга, которые сейчас пропали без вести. Они были на фестивале на юге страны, который подвергся нападению террористической группировки ХАМАС. У меня есть друг, который погиб в моём батальоне. И у меня есть член семьи, который тоже погиб, сражаясь за свой дом, чтобы спасти жену и детей».

Йонатан закончил служить только в этом году, что освобождает его от срочной службы в резерве. Он был в Индии, когда ХАМАС начал атаку.

[Йонатан Бунцель, житель Израиля]:

«Я служил в подразделении «Голани», и большинство погибших солдат – из моего подразделения, я их знаю лично. Сначала я был в шоке, не знал, что делать. Но через несколько часов в голове прояснилось, и я просто понял, что нужно вернуться домой, спасти свою страну, помочь своему народу и внести свой вклад».

Израильские войска продолжают оставаться в боевой готовности у границы с Ливаном. Также есть опасения, что в войну может вступить Иран.

Между тем, в Газе продолжают звучать взрывы. Израиль наносит ракетные удары по объектам ХАМАС, которые нередко размещаются в жилых зданиях. В анклаве погибло уже более 1500 человек.

С израильской стороны погибших – около 1300. В большинстве своём это жители приграничных кибуцев, на которые напали боевики, а также посетители музыкального фестиваля под открытым небом, которые стали первыми жертвами атаки.

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