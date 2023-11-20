fb pixel
Телеканал NTD

Как прах домашних питомцев превращают в памятные сувениры

Как прах домашних питомцев превращают в памятные сувениры
Как прах домашних питомцев превращают в памятные сувениры

Американская компания Davenport Memorial Glass превращает прах домашних питомцев в стеклянные копии лап и другие сувенирные изделия.

В стекло добавляют небольшое количество праха животного.

Автор идеи – стеклодув Кэмерон Дэвенпор.


У Кэмерона особая техника введения праха в стекло. Он держит его в секрете.


Желающие получить такое изделие из стекла должны отправить мастерам немного праха. Цены на сувениры начинаются от 35 долларов.


«Наша цель – создать ощутимую вещь, памятный сувенир, навевающий воспоминания. Мы надеемся помочь сохранить вспоминания о драгоценном времени, которое вы провели вместе с любимыми. Спасибо за доверие, которое вы нам оказали», – написано на сайт компании.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...