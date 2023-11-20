Как прах домашних питомцев превращают в памятные сувениры

Американская компания Davenport Memorial Glass превращает прах домашних питомцев в стеклянные копии лап и другие сувенирные изделия.
В стекло добавляют небольшое количество праха животного.
Автор идеи – стеклодув Кэмерон Дэвенпор.
У Кэмерона особая техника введения праха в стекло. Он держит его в секрете.
Желающие получить такое изделие из стекла должны отправить мастерам немного праха. Цены на сувениры начинаются от 35 долларов.
«Наша цель – создать ощутимую вещь, памятный сувенир, навевающий воспоминания. Мы надеемся помочь сохранить вспоминания о драгоценном времени, которое вы провели вместе с любимыми. Спасибо за доверие, которое вы нам оказали», – написано на сайт компании.