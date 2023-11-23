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Аттракцион, посвящённый «Холодному сердцу», открыли в гонконгском Диснейленде

Аттракцион, посвящённый «Холодному сердцу», открыли в гонконгском Диснейленде

«Мир холодного сердца» предстал перед гостями гонконгского Диснейленда. В парке развлечений открывается новый тематический аттракцион. На..

Дата загрузки: 2023-11-23

Аттракцион, посвящённый «Холодному сердцу», открыли в гонконгском Диснейленде
«Мир холодного сердца» предстал перед гостями гонконгского Диснейленда. В парке развлечений открывается новый тематический аттракцион. На церемонию съехались поклонники знаменитого мультфильма со всего мира.

Новое пространство парка представляет собой воссозданное сказочное королевство Эренделл, где выросли принцессы Анна и Эльза. Здесь также есть Северная гора и Ледяной дворец, которые находятся за пределами королевства.

[гостья парка]:
«В этом году мы отмечаем 10-летие мультфильма «Холодное сердце». Поэтому я очень рада в такой памятный день посетить первый на планете «Мир холодного сердца»».

Гости аттракциона также смогут покататься на лодке и американских горках.

Новую территорию парка обустраивали несколько лет. Теперь она стала жемчужиной гонконгского Диснейленда.

Диснеевский мультфильм «Холодное сердце» был создан по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева». Он вышел в прокат в ноябре 2013 года. Мультфильм собрал 1,3 миллиарда долларов при бюджете в 150 миллионов. Это стало большим коммерческим успехом. Франшиза также получила две премии «Оскар» в номинациях «лучший анимационный фильм» и «лучшая песня».
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