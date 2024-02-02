Карнавал в Венеции может стать «платным»

Сотни тысяч посетителей Венецианского карнавала наслаждаются, возможно, последним годом бесплатного доступа туристов в старинный город-лагуну. Уже..

Сотни тысяч посетителей Венецианского карнавала наслаждаются, возможно, последним годом бесплатного доступа туристов в старинный город-лагуну. Уже скоро вступит в силу правило платного въезда, призванное ограничить число гостей.

Венеция с её живописными каналами и достопримечательностями эпохи Возрождения уже много лет страдает от непомерного наплыва туристов. Чтобы решить проблему, власти города разработали пробную меру, которая начнёт действовать 25 апреля.

Руководитель городского Управления туризма говорит, что в этом году платными будут 29 дней. Их выбрали, учитывая статистику прошлых лет. Обычно в эти даты туристов больше всего.

Для посещения города нужно будет забронировать место на специальном веб-сайте, а также оплатить сбор.

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[Симоне Вентурини, глава Управления туризма Венеции]:«Не будет турникетов, ворот, колючей проволоки и физических барьеров. Это будет своего рода помощь туристу, потому что мы просим их о сотрудничестве. Это эксперимент, и мы не уверены, что нашли волшебное решение».

Планируют проводить выборочные проверки на въездах на острова, на которых расположен город. Туристы, не заплатившие сбор в размере 5 евро, будут оштрафованы на сумму от 50 до 500 евро.

При этом места забронировало уже более 4000 гостей.

Мнения самих туристов разделились.

[туристка из Великобритании]:«Я впервые побывала здесь в январе и не могла поверить, сколько здесь людей. Если придётся платить, думаю, это справедливо». [турист из Турции]:«Это смешно, потому что вы зарабатываете деньги на туристах. Нельзя требовать деньги до того, как они проведут здесь время и откроют для себя этот город. Нельзя взимать такие налоги, это нелогично».

Хотя местные жители освобождены от сбора, некоторые опасаются, что новые правила могут усложнить им жизнь, поскольку им тоже придётся бронировать билеты.

[местный житель]:«Это может стать проблемой для всех тех, кто живёт недалеко от Венеции и кому необходимо приехать сюда, чтобы, например, навестить родителей».

Между тем, в городе продолжается карнавал с его масками и множеством культурных мероприятий. В этом году в период с 27 января по 13 февраля запланировано более 50 представлений.

В 2023-м карнавал принёс Венеции около трёх миллиардов евро дохода.

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