Крупнейший в Европе «напечатанный» дом сдали в аренду

Крупнейшее в Европе здание, напечатанное на 3D-принтере, после непредвиденных технических проблем, наконец-то, сдали в эксплуатацию. Необычный..

Крупнейшее в Европе здание, напечатанное на 3D-принтере, после непредвиденных технических проблем, наконец-то, сдали в эксплуатацию. Необычный дом построили в Гейдельберге на юге Германии. На торжественной церемонии передают арендатору символический ключ.

В здании длиной 55 метров, шириной 11 и высотой 9 разместится компьютерный центр. Печатать дом начали десять месяцев назад.

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[Ганс-Йорг Краус, директор компании Kraus Gruppe]:«Мы планировали напечатать здание за 140 часов, но на строительной площадке иногда бывают задержки. В итоге получилось 170 часов, а если прибавить перерывы, то получается, что ушло на неделю больше».

Фундамент и крышу здания делали традиционным способом. Стены печатали на 3D-принтере. За процессом следили всего двое человек. На такой стройке много работников не требуется.

Проблемы начались, когда стены были готовы.

[Ганс-Йорг Краус, директор компании Kraus Gruppe]:«Например, здание имеет форму волны. Соединение с крышей стало совершенно новой задачей. Нам пришлось искать решение, и на это ушли недели».

Ещё одна проблема крылась в дверях. Они предназначены для установки в зданиях с обычными бетонными стенами. Здесь же материал другого типа. Специалисты ломали голову несколько недель, прежде чем решили вопрос.

Глава компании говорит, что участники проекта понимали, что проблемы возникнут. Но заранее никто не продумал, как их избежать.

Сейчас в компании готовятся к новому проекту. Хотят построить дом в три раза больше этого. Деталей пока не раскрывают, поскольку партнёром станет государственное учреждение.

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