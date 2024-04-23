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Тепловой стресс охватывает всё больше территорий Европы

Тепловой стресс охватывает всё больше территорий Европы

Европа всё чаще сталкивается с волнами жары, настолько сильными, что местным жителям крайне сложно к этому..

Дата загрузки: 2024-04-23

Тепловой стресс охватывает всё больше территорий Европы
Европа всё чаще сталкивается с волнами жары, настолько сильными, что местным жителям крайне сложно к этому адаптироваться. Об этом заявили работники европейской климатической службы «Коперник».

В их докладе отмечается, что из-за экстремальных условий, в том числе июльской жары в прошлом году, тепловой стресс переживали жители на 40 процентах территории южной Европы. Это самая большая площадь за всё время наблюдений.

[Карло Бонтемпо, директор службы «Коперник»]:
«Сотни тысяч людей пострадали от экстремальных климатических явлений 2023 года. Из-за них убытки континента достигли десятков миллиардов евро. К сожалению, эти цифры вряд ли станут меньше, по крайней мере, в ближайшем будущем».

Экстремальная жара представляет особую опасность для здоровья людей, работающих на открытом воздухе, пожилых людей и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В июле этого года в некоторых районах Италии было зарегистрировано на 7% больше смертей, чем обычно. Среди жертв был 44-летний дорожный рабочий. Он упал и умер в процессе нанесения дорожной разметки в северном городе Лоди.

Тепловой стресс – это воздействие окружающей среды на организм человека, включая такие факторы, как температура, влажность и реакция организма.

В 2023 году в некоторых районах Испании, Франции, Италии и Греции до десяти дней наблюдалась экстремальная жара. Она ощущалась как 46 градусов по Цельсию.

В докладе также говорится, что за последние 20 лет смертность от жары в Европе выросла примерно на 30%.

В прошлом месяце агентство ЕС по охране окружающей среды даже призвало ввести правила для защиты людей, работающих на открытом воздухе.
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