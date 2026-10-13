Внутри старинного галеона: новая экспозиция на Филиппинах

Это полноразмерная копия галеона «Эспириту-Санто» XVII века. Её можно увидеть в музее на Филиппинах. Длина корабля..

Это полноразмерная копия галеона «Эспириту-Санто» XVII века. Её можно увидеть в музее на Филиппинах. Длина корабля – 40 метров, высота – 30, а ширина – 10.

Оригинальное судно построили в 1603 году в провинции Кавите недалеко от Манилы. Сделали его филиппинские мастера по испанским чертежам. Для строительства использовали местную древесину.

«Эспириту-Санто» – торговый корабль. Ходил по транстихоокеанскому маршруту Манила — Акапулько и перевозил из Азии в Америку шёлк, серебро, фарфор и специи.

Реплика галеона – не просто красивая копия, а интерактивный экспонат. Гости музея могут подняться на корабль, увидеть навигационные приборы и осмотреть мачты и такелаж. Также можно прогуляться по орудийной палубе и спуститься в грузовой трюм, где моряки хранили товары и запасы еды.

[Морис, гость музея]:

«Меня впечатлила детализация быта, в частности, информация о питании: показаны все продукты, специи, овощи – всё, что использовали для снабжения экипажа провизией. Внутри есть отличное описание всего происходившего. По-настоящему чувствуешь, каково это – находиться внутри такого корабля».

Копию галеона строили примерно два года. Корпус корабля сделан из стекловолокна, а палубы, мачты и детали интерьера выполнены из натурального дерева.

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На создание всего музейного комплекса – от задумки до её полной реализации – потребовалось десять лет.

Музей представляет собой иммерсивное пространство, где современные технологии позволяют погрузиться в атмосферу XVII века.

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