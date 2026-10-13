Побережье Мексики приходит в себя после шторма «Рэйчел»

Шторм «Рэйчел»

шт. Нижняя Калифорния, Мексика

На побережье Мексики обрушился шторм «Рэйчел». Вышли из берегов ручьи и реки. Потоки воды уносили автомобили и повреждали жилые дома. Наиболее серьёзный ущерб был нанесен городу Энсенада и населенному пункту Сан-Фелипе в штате Нижняя Калифорния.

Спасатели извлекли тела троих погибших в районе небольшой реки. Ещё троих продолжают искать.

[Омар Алехандро Монреаль, глава управления общественной безопасности]:

«На данный момент мы обнаружили тела двух женщин и одного несовершеннолетнего. Такова информация, поступившая из разных точек в районе ручья Эль-Пипила. Первую погибшую нашли у моста Маганья, ещё двоих — женщину и ребёнка — здесь, где мы сейчас находимся, рядом с общиной Оахака».

Погибшие и пропавшие без вести – это члены двух семей. По данным властей, причиной гибели людей стало наводнение.

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[местная жительница]:

«Мы отдыхали, когда из-за дождя отключилось электричество и всё остальное. Потом мы услышали громкий шум, похожий на шум океанских волн, но очень сильный. Мы вышли посмотреть и увидели, что поток воды вышел из берегов в районе Пипила и дошёл прямо сюда. Уровень воды был очень высоким. Мы живём на этом уровне, а вода поднималась выше и уносила всё подряд. Она начала разрушать дома. Поток унёс домик из района Пипила. Уносил животных. Сметал всё на своем пути».

Несколько населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира. По данным властей штата, для оказания помощи пострадавшим жителям и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Нижнюю Калифорнию было направлено около 14 тысяч сотрудников федеральных и региональных служб.

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