Американскую актрису Сельму Блэр арестовали после инцидента на борту самолёта

Американскую актрису Сельму Блэр арестовали после предполагаемого нападения на двух бортпроводников во время рейса Delta Air..
Дата загрузки: 2026-10-13
Американскую актрису Сельму Блэр арестовали после предполагаемого нападения на двух бортпроводников во время рейса Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. По сообщениям американских СМИ, во время полёта она также пыталась открыть дверь самолёта. После приземления в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке её задержала полиция. Одного из бортпроводников также доставили в больницу.
12 октября Сельма Блэр предстала перед судом в нью-йоркском районе Куинс. Ей предъявили два обвинения в нападении второй степени. Они связаны с предполагаемыми нападениями на полицейского и медсестру уже после задержания. Актриса не признала себя виновной.
Отдельно ФБР предъявило ей обвинение в нападении на борту самолёта. Это дело будет рассматриваться в федеральном суде в Бруклине. Дата слушания пока не назначена.
Представитель Сельмы Блэр заявил, что у актрисы возникла неотложная медицинская проблема, которая привела к предполагаемым действиям. По его словам, после приземления ей немедленно оказали медицинскую помощь, и сейчас её состояние стабильно.
В 2016 году Блэр уже попадала в похожую ситуацию во время перелёта из мексиканского Канкуна в Лос-Анджелес. Тогда актриса объяснила своё поведение тем, что смешала алкоголь с лекарствами, из-за чего потеряла самообладание и говорила и делала то, о чём впоследствии сожалела.
Блэр 54 года. Она известна по фильмам «Жестокие игры» и «Хеллбой». В 2018 году актрисе диагностировали рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, о котором она рассказала публично.
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