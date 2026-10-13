Американскую актрису Сельму Блэр арестовали после инцидента на борту самолёта

Американскую актрису Сельму Блэр арестовали после предполагаемого нападения на двух бортпроводников во время рейса Delta Air..

Американскую актрису Сельму Блэр арестовали после предполагаемого нападения на двух бортпроводников во время рейса Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. По сообщениям американских СМИ, во время полёта она также пыталась открыть дверь самолёта. После приземления в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке её задержала полиция. Одного из бортпроводников также доставили в больницу.

12 октября Сельма Блэр предстала перед судом в нью-йоркском районе Куинс. Ей предъявили два обвинения в нападении второй степени. Они связаны с предполагаемыми нападениями на полицейского и медсестру уже после задержания. Актриса не признала себя виновной.

Отдельно ФБР предъявило ей обвинение в нападении на борту самолёта. Это дело будет рассматриваться в федеральном суде в Бруклине. Дата слушания пока не назначена.

Представитель Сельмы Блэр заявил, что у актрисы возникла неотложная медицинская проблема, которая привела к предполагаемым действиям. По его словам, после приземления ей немедленно оказали медицинскую помощь, и сейчас её состояние стабильно.

В 2016 году Блэр уже попадала в похожую ситуацию во время перелёта из мексиканского Канкуна в Лос-Анджелес. Тогда актриса объяснила своё поведение тем, что смешала алкоголь с лекарствами, из-за чего потеряла самообладание и говорила и делала то, о чём впоследствии сожалела.

Блэр 54 года. Она известна по фильмам «Жестокие игры» и «Хеллбой». В 2018 году актрисе диагностировали рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, о котором она рассказала публично.

Короткая ссылка на эту страницу: