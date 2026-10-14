В йеменском Таизе обстрелы усиливаются, а цены на продукты растут

В йеменском городе Таиз усиливается гуманитарный кризис. Город оказался в окружении сил хуситов. На фоне боевых..
Дата загрузки: 2026-10-15
В йеменском городе Таиз усиливается гуманитарный кризис. Город оказался в окружении сил хуситов. На фоне боевых действий и перебоев с доставкой продукты стремительно дорожают, а жители жалуются, что им нечем кормить семьи.
Цены на продукты выросли примерно на 50%, бензин подорожал втрое, а бытовой газ практически исчез из продажи.
[Нашван Саад, житель Таиза]:
«Мы знаем семьи, у которых нет еды на каждый день. Женщины плачут, потому что им нечем кормить детей. Мы требуем, чтобы местные власти обеспечили жителей средствами к существованию».
На прошлой неделе хуситы перекрыли одну из главных дорог, соединяющих Таиз с Аденом. В районе города продолжаются интенсивные обстрелы.
Торговцы объясняют рост цен расходами на доставку и действиями крупных поставщиков.
[Мурад аль-Атари, торговец продовольствием]:
«Некоторые торговцы накапливают товары. Крупные торговцы, конечно. Другие привозят товары из Аль-Хаубана, с территории под контролем хуситов на северо-востоке Таиза, рискуя жизнью и всем остальным».
ООН предупреждает, что запасов пшеницы и муки в Таизе может хватить менее чем на три недели.
[Стефан Дюжаррик, представитель генерального секретаря ООН]:
«Топливный дефицит также влияет на водоснабжение, ставя под угрозу работу систем подачи воды. Это создаёт крайне опасные условия для здоровья населения, особенно с учётом переполненных мест размещения, недостаточного доступа к чистой воде и ограниченных медицинских услуг».
Из-за боевых действий Таиз уже покинуло около 80 тысяч человек. До нового обострения обстановки в городе проживало почти 600 тысяч человек.
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