В йеменском городе Таиз усиливается гуманитарный кризис. Город оказался в окружении сил хуситов. На фоне боевых..

В йеменском Таизе обстрелы усиливаются, а цены на продукты растут

В йеменском городе Таиз усиливается гуманитарный кризис. Город оказался в окружении сил хуситов. На фоне боевых действий и перебоев с доставкой продукты стремительно дорожают, а жители жалуются, что им нечем кормить семьи.

Цены на продукты выросли примерно на 50%, бензин подорожал втрое, а бытовой газ практически исчез из продажи.

[Нашван Саад, житель Таиза]:

«Мы знаем семьи, у которых нет еды на каждый день. Женщины плачут, потому что им нечем кормить детей. Мы требуем, чтобы местные власти обеспечили жителей средствами к существованию».

На прошлой неделе хуситы перекрыли одну из главных дорог, соединяющих Таиз с Аденом. В районе города продолжаются интенсивные обстрелы.

Торговцы объясняют рост цен расходами на доставку и действиями крупных поставщиков.

[Мурад аль-Атари, торговец продовольствием]:

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«Некоторые торговцы накапливают товары. Крупные торговцы, конечно. Другие привозят товары из Аль-Хаубана, с территории под контролем хуситов на северо-востоке Таиза, рискуя жизнью и всем остальным».

ООН предупреждает, что запасов пшеницы и муки в Таизе может хватить менее чем на три недели.

[Стефан Дюжаррик, представитель генерального секретаря ООН]:

«Топливный дефицит также влияет на водоснабжение, ставя под угрозу работу систем подачи воды. Это создаёт крайне опасные условия для здоровья населения, особенно с учётом переполненных мест размещения, недостаточного доступа к чистой воде и ограниченных медицинских услуг».

Из-за боевых действий Таиз уже покинуло около 80 тысяч человек. До нового обострения обстановки в городе проживало почти 600 тысяч человек.

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