Папа Лев XIV начал ходить после операции по удалению части лёгкого

Папа римский Лев XIV начал ходить по больничной палате после операции по удалению части правого лёгкого...
Дата загрузки: 2026-10-15
Папа римский Лев XIV начал ходить по больничной палате после операции по удалению части правого лёгкого. Как сообщили в Ватикане, восстановление понтифика проходит по плану. Анализы крови и рентген грудной клетки не выявили отклонений, характерных для послеоперационного периода.
Операцию провели 13 октября в римской больнице Джемелли. Она продолжалась около полутора часов и прошла без осложнений. Исследование тканей подтвердило у 71-летнего понтифика аденокарциному лёгкого – распространённую форму рака.
В среду папа прошёл дыхательную физиотерапию и вернулся к обычному питанию. Пациенты и медицинские работники больницы с облегчением встретили новости о его состоянии.
[Донателла Летиция, медсестра больницы Джемелли]:
«Папа очень сильный, поэтому благодаря его силе воли и нашим молитвам всё, безусловно, сложится так, как нам сообщили».
Ватикан ожидает, что понтифик проведёт в больнице около недели. Все его публичные мероприятия отменены до 20 октября. Диагноз вызвал беспокойство среди католиков и поставил вопросы о том, как болезнь повлияет на дальнейшую работу главы Католической церкви.
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