Папа Лев XIV начал ходить после операции по удалению части лёгкого

Папа римский Лев XIV начал ходить по больничной палате после операции по удалению части правого лёгкого...

Папа римский Лев XIV начал ходить по больничной палате после операции по удалению части правого лёгкого. Как сообщили в Ватикане, восстановление понтифика проходит по плану. Анализы крови и рентген грудной клетки не выявили отклонений, характерных для послеоперационного периода.

Операцию провели 13 октября в римской больнице Джемелли. Она продолжалась около полутора часов и прошла без осложнений. Исследование тканей подтвердило у 71-летнего понтифика аденокарциному лёгкого – распространённую форму рака.

В среду папа прошёл дыхательную физиотерапию и вернулся к обычному питанию. Пациенты и медицинские работники больницы с облегчением встретили новости о его состоянии.

[Донателла Летиция, медсестра больницы Джемелли]:

«Папа очень сильный, поэтому благодаря его силе воли и нашим молитвам всё, безусловно, сложится так, как нам сообщили».

Ватикан ожидает, что понтифик проведёт в больнице около недели. Все его публичные мероприятия отменены до 20 октября. Диагноз вызвал беспокойство среди католиков и поставил вопросы о том, как болезнь повлияет на дальнейшую работу главы Католической церкви.

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