На Родос обрушился шторм, есть погибший

На греческом острове Родос во время сильного ливня поток воды смыл автомобиль на пляж, в результате..

На греческом острове Родос во время сильного ливня поток воды смыл автомобиль на пляж, в результате чего погиб 62-летний мужчина.

По заявлению береговой охраны, тело обнаружили недалеко от небольшого прибрежного поселка Стегна, примерно в 30 километрах от города Родос. Из-за разгула стихии в море также смыло ещё четыре автомобиля.

[местная жительница]:

«Мы проснулись – идёт сильный дождь, бушует стихия: ливень, молнии, шторм. В 9:30 утра я увидела смерч – он длился довольно долго. Потом я уехала в аэропорт, а когда вернулась, увидела последствия всей этой непогоды».

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На видеозаписях видно, что река, протекающая через поселок и впадающая в море, вышла из берегов. На пляже перевёрнуты шезлонги, а рыбаки пытаются закрепить лодки, противостоя сильным волнам и ветру.

[местный житель]:

«В таких ситуациях ничего поделать нельзя – остаётся только укрыться там, где находишься, и ждать, пока погода наладится. Больше ничего не сделаешь».

Власти призвали жителей Родоса и других островов Эгейского моря ограничить передвижение.

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