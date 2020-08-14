Кризис в Венесуэле: люди соорудили самодельный водопровод

На фоне экономического кризиса в Венесуэле, на который наложилась пандемия коронавируса, всё больше местных жителей лишаются..

На фоне экономического кризиса в Венесуэле, на который наложилась пандемия коронавируса, всё больше местных жителей лишаются базовых коммунальных услуг. В том числе – доступа к водопроводной воде и электричеству.

Недавно группа жителей Каракаса, столицы страны, самостоятельно соорудила систему, которая доставляет воду из заброшенного тоннеля в пригороде.

[Эдвард Корониль, местный житель]:

«Мы работаем над проектом по извлечению воды из этого тоннеля. Уже несколько стран делают то же самое. Мы доставляем питьевую воду отсюда в наши общины».

Для этого потребовалось 1300 метров шлангов. Кроме того, все жители «скинулись» по 10 долларов на расходные материалы.

[Ирайма Москосо, местная жительница]:

«Я встретилась с людьми и представила свой проект. Они его одобрили. Мы нашли в тоннеле много шлангов. Мы решили взять эти шланги и использовать их при создании системы, чтобы люди могли получать воду». [Маркос Фугьера, местный житель]:

«Мы должны благодарить Бога за то, что у нас есть этот колодец. Если бы его не было, то было бы сложно достать воду. Спасибо также людям, которые доставали шланги и устанавливали их. Надеюсь, что весь район Котиса получит воду. По крайней мере, она появится у тех, у кого раньше её не было».

Согласно исследованиям, 73% населения Венесуэлы получают воду с перебоями. Пятая часть страны последнюю неделю жила вообще без воды. А регулярный доступ к чистой воде имеет лишь чуть более 7% населения.

В течение многих лет венесуэльцы получали газ и воду по копеечным ценам благодаря субсидиям социалистических властей. Однако теперь, когда экономика страны погрузилась в глубочайший кризис, поддерживать минимальные цены стало невозможно. Кроме того, водопроводы и очистные станции много лет были в запустении и должным образом не ремонтировались.

Тем временем, сам президент Николас Мадуро говорит, что вода не поступает из стратегического хранилища якобы из-за саботажа.

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