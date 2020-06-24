Треснувшие стены и обломки на улицах: в Мексике произошло землетрясение

Мощное землетрясение силой 7,4 балла произошло на тихоокеанском побережье в южной части Мексики. По меньшей мере, шесть человек погибли. Также от внешнего мира было отрезано несколько отдалённых деревень.

Все жертвы – в эпицентре подземных толчков в штате Оахака. Он известен своими кофейными плантациями и испанской колониальной архитектурой.

В этом населённом пункте пострадало около 200 домов, из них 30 – серьёзно.

[Винсенсе Ромеро, местный житель]:

«Здесь всё было повреждено. Наш дом пострадал, всё, что мы заработали за свою жизнь, пропало. Сейчас мы просто ждём, что будет. Но в доме жить не можем». [Чевис Диас, местная жительница]:

«Ситуация тяжёлая. Работы нет из-за пандемии, а теперь ещё землетрясение. Не знаю, что будет».

Из-за камнепадов были завалены горные дороги, соединяющие столицу Оахаки с остальной страной. Спасатели говорят, что добраться смогли не до всех деревень. Это означает, что число погибших может возрасти.

[Ксимена Эрнандес, местная жительнциа]:

«Мы будем ночевать в салоне моей мамы, поскольку сейчас это самое стабильное место, наш дом может рухнуть. Будем жить с некоторыми соседями, чтобы можно было заботиться друг о друге и защититься от краж».

В столице также ощущали подземные толчки. В городе пострадало два человека, около 30 домов повреждены. При этом многие из них до сих пор не были восстановлены после землетрясения 2017 года, когда в Мехико и окрестных штатах погибло 355 человек.

Эпицентр нынешнего землетрясения залегал на глубине всего 26 километров под землёй. Учёные говорят, что это усилило его магнитуду.

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