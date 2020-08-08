Первый в Египте робот-официант помогает соблюдать социальную дистанцию

Между столиков в каирском ресторане неторопливо движется робот-официант. На дисплее – приветливая улыбка, а на корпусе..

Между столиков в каирском ресторане неторопливо движется робот-официант. На дисплее – приветливая улыбка, а на корпусе – рисунок в виде рубашки и фартука. Зовут робота Мозо. Такой высокотехнологичный официант появился в Египте впервые.

Робота разработала местная компания.

[Аладдин аль-Ховайни, сотрудник компании MARSES Robotic Solutions]:

«Когда в Египте началась эпидемия коронавируса, люди стали больше задумываться о социальном дистанцировании. Мы с владельцами этого ресторана начали искать решение, которое понравилось бы египтянам. Появилась идея создать этого робота, и мы назвали его Мозо». [Мохамед Корим, директор ресторана]:

«Когда коронавирус появился в Египте, мы поговорили с местными разработчиками роботов. Они предложили обеспечивать социальное дистанцирование с помощью технологий. Специалисты усовершенствовали робота так, чтобы клиентам не нужно было прикасаться к сенсорному экрану».

Робот принимает заказы, а потом доставляет блюда к столику. Так гостям не приходится напрямую контактировать с персоналом.

[гостья кафе]:

«Робот – очень хорошая идея в нынешних обстоятельствах. Все боятся. Почти никто не выходит из дома. Людей в ресторанах стало намного меньше. Думаю, замечательно, когда к столику подходит робот, а не человек».

Разработчики постарались сделать дизайн робота не пугающим, поскольку египтяне не привыкли к высокотехнологичному обслуживанию.

Рестораны и кафе в Египте работают только до полуночи и принимают в два раза меньше гостей, чем до пандемии.

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