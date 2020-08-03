Дональд Трамп согласился дать Microsoft 45 дней на покупку TikTok

Президент США Дональд Трамп согласился выделить 45 дней на переговоры о покупке американского подразделения китайской компании TikTok. Приобрести его у конгломерата ByteDance хочет американский технологический гигант Microsoft.

Ранее глава Белого дома хотел заблокировать TikTok на территории США. Приложение подозревают в шпионаже и сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Американское правительство считает, что программа представляет угрозу национальной безопасности, учитывая объём личных данных пользователей, которые она получает.

Решение о начале переговоров руководство Microsoft приняло после встречи главы компании Сатьи Наделлы с Дональдом Трампом.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы изучаем TikTok. Мы можем его запретить, а можем принять и другие меры. Есть несколько вариантов, посмотрим, как будут обстоять дела. Но, что касается TikTok, мы рассматриваем много альтернативных вариантов».

Сама компания Microsoft планирует завершить переговоры 15 сентября. Если она станет владельцем, то сможет управлять TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. При этом рассматривается вариант привлечения и других американских инвесторов, которые будут владеть долей в компании.

Microsoft обещает, что в случае покупки ничего в приложении менять не будет за исключением норм безопасности. Операционное управление будут проводить под контролем правительственных регуляторов и с максимальной прозрачностью.

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