Возле Белого дома в США звучали выстрелы, Трампу пришлось прервать брифинг

Брифинг Дональда Трампа пришлось прервать в срочном порядке из-за инцидента у Белого дома. В момент, когда..

Брифинг Дональда Трампа пришлось прервать в срочном порядке из-за инцидента у Белого дома. В момент, когда президент говорил о состоянии фондового рынка, представитель службы безопасности попросил его срочно покинуть зал.

А на этих кадрах оставшиеся в помещении журналисты с интересом выглядывают в окна. Как оказалось, у территории Белого дома произошла стрельба.

Вскоре Дональд Трамп вернулся к прессе и рассказал, что ему было известно.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Была стрельба, кого-то увезли в больницу. Я не знаю, в каком состоянии этот человек. Похоже, в него стреляли представители секретной службы безопасности. Это было возле территории Белого дома. В той стороне. Детали представят немного позже».

Один из журналистов спросил президента, ошеломил ли его этот инцидент.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я не знаю. Я выгляжу ошеломлённым? К сожалению, таков наш мир. Он всегда был опасным местом».

Как сообщил президент, человек, в которого стреляли, скорее всего, был вооружён.

Позже в Twitter разведывательной службы США появилось такое сообщение: «Расследование стрельбы с участием офицера секретной службы США продолжается. Мужчину-подозреваемого и офицера отправили в больницу. Во время инцидента на территорию Белого дома никто не проник».

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