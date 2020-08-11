Возле Белого дома в США звучали выстрелы, Трампу пришлось прервать брифинг
Брифинг Дональда Трампа пришлось прервать в срочном порядке из-за инцидента у Белого дома. В момент, когда..
Дата загрузки: 2020-08-11
А на этих кадрах оставшиеся в помещении журналисты с интересом выглядывают в окна. Как оказалось, у территории Белого дома произошла стрельба.
Вскоре Дональд Трамп вернулся к прессе и рассказал, что ему было известно.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Была стрельба, кого-то увезли в больницу. Я не знаю, в каком состоянии этот человек. Похоже, в него стреляли представители секретной службы безопасности. Это было возле территории Белого дома. В той стороне. Детали представят немного позже».
Один из журналистов спросил президента, ошеломил ли его этот инцидент.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Я не знаю. Я выгляжу ошеломлённым? К сожалению, таков наш мир. Он всегда был опасным местом».
Как сообщил президент, человек, в которого стреляли, скорее всего, был вооружён.
Позже в Twitter разведывательной службы США появилось такое сообщение: «Расследование стрельбы с участием офицера секретной службы США продолжается. Мужчину-подозреваемого и офицера отправили в больницу. Во время инцидента на территорию Белого дома никто не проник».
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