Индия перегнала Россию по числу заболевших COVID-19

Индия в понедельник обогнала Россию по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом. Здесь заболевших уже более..

Индия в понедельник обогнала Россию по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом. Здесь заболевших уже более 720 тысяч. И признаков того, что эпидемия замедляется, пока нет.

Министр здравоохранения Индии сказал, что только за понедельник новых инфицированных было выявлено более 23 тысяч. Это немного меньше, чем воскресный антирекорд в 25 тысяч. При этом в стране с января от вируса умерло уже более 20 тысяч человек.

[Амит Джаин, владелец магазина]:

«Мне очень страшно, когда я думаю о том, что случаев коронавируса становится больше. Болезнь нужно сдержать. Мы почувствуем облегчение только тогда, когда появится вакцина. Пока мне очень страшно, ведь болезнь распространяется так быстро».

По числу заболевших Индию обгоняют только Соединённые Штаты и Бразилия. Там инфицированных более трёх миллионов и более миллиона 600 тысяч соответственно.

[Рави Маллик, педиатр]:

«То, что в Индии число случаев увеличивается примерно на 20 тысяч в день – очень тревожный знак. Главная причина увеличения – это то, что вирус никуда не ушёл. При этом в Индии также увеличили масштабы тестирования».

Больше всего заболевших, около 60%, выявлено в Дели, а также в штате Махараштра, где находится финансовая столица страны – город Мумбаи. Много случаев и в южном штате Тамилнад. Также эпидемия нарастает в таких штатах, как Керала, Карнатака и Ассам.

Россия пока остаётся на четвёртом месте среди стран по числу заболевших. Там выявлено более 687 тысяч случаев.

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