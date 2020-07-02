В Чили из-за эпидемии стремительно растут безработица и уровень бедности
У подножия Анд в Сантьяго расположился трущобный район. Эту землю власти выделили для тех, кому нечем..
Дата загрузки: 2020-07-02
[Мария Хосе Диаз, лидер общины в трущобах]:
«Здесь много людей, а представителей властей нигде не видно. Поэтому я призываю власти услышать нас и оказать поддержку. У нас много нужд. Здесь много детей. Нам нужны молочные смеси, подгузники и продукты, потому что сейчас мы голодаем».
[жительница Сантьяго]:
«Я домохозяйка, а муж и сын с марта безработные. Я уже три года нелегально подрабатываю один или два раза в неделю. И всё это ужасно, потому что у меня нет других доходов».
На этой неделе правительство страны сообщило, что уровень безработицы достиг 11,2%. Карантинные меры ударили по экономике. Больше всего пострадали люди, работающие в секторах торговли, общественного питания и строительства, также огромный ущерб терпят предприниматели.
[Гонсало Мартнер, экономист]:
«Кризис из-за коронавируса полностью изменил картину, поскольку у многих семей были непостоянная работа и нестабильный доход. А когда безработица выросла, они оказались в нищете».
Министерство экономики Чили уже видит, каким будет выход страны из кризиса.
[Лукас Паласьос, министр экономики Чили]:
«Мы разработали стратегию по восстановлению страны. Если позволят эпидемиологические условия, люди вернутся на работу».
Между тем эксперты не ждут быстрых изменений к лучшему.
[Гонсало Мартнер, экономист]:
«Восстановление экономики и занятости будет медленным. Большую часть экономики Чили занимает сектор услуг, и он сильно пострадал».
Экономисты прогнозируют, что безработица в Чили останется на высоком уровне, и ВВП страны к концу года упадёт на 7,5%.
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