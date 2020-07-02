В Чили из-за эпидемии стремительно растут безработица и уровень бедности

У подножия Анд в Сантьяго расположился трущобный район. Эту землю власти выделили для тех, кому нечем..

[Мария Хосе Диаз, лидер общины в трущобах]:

«Здесь много людей, а представителей властей нигде не видно. Поэтому я призываю власти услышать нас и оказать поддержку. У нас много нужд. Здесь много детей. Нам нужны молочные смеси, подгузники и продукты, потому что сейчас мы голодаем». [жительница Сантьяго]:

«Я домохозяйка, а муж и сын с марта безработные. Я уже три года нелегально подрабатываю один или два раза в неделю. И всё это ужасно, потому что у меня нет других доходов».

У подножия Анд в Сантьяго расположился трущобный район. Эту землю власти выделили для тех, кому нечем платить за жильё. Эти люди и раньше были бедными, поскольку не могли найти стабильной работы. А теперь из-за эпидемии и карантина безработица стремительно растёт по всей стране.

На этой неделе правительство страны сообщило, что уровень безработицы достиг 11,2%. Карантинные меры ударили по экономике. Больше всего пострадали люди, работающие в секторах торговли, общественного питания и строительства, также огромный ущерб терпят предприниматели.

[Гонсало Мартнер, экономист]:

«Кризис из-за коронавируса полностью изменил картину, поскольку у многих семей были непостоянная работа и нестабильный доход. А когда безработица выросла, они оказались в нищете».

Министерство экономики Чили уже видит, каким будет выход страны из кризиса.

[Лукас Паласьос, министр экономики Чили]:

«Мы разработали стратегию по восстановлению страны. Если позволят эпидемиологические условия, люди вернутся на работу».

Между тем эксперты не ждут быстрых изменений к лучшему.

[Гонсало Мартнер, экономист]:

«Восстановление экономики и занятости будет медленным. Большую часть экономики Чили занимает сектор услуг, и он сильно пострадал».

Экономисты прогнозируют, что безработица в Чили останется на высоком уровне, и ВВП страны к концу года упадёт на 7,5%.

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