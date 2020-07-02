В Египте возобновилось международное авиасообщение и открылись музеи

В Египте возобновилось международное авиасообщение. Карантинные меры действовали здесь более трёх месяцев. Теперь иностранные туристы могут..

[Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта]:

«У нас возобновился туризм в трёх провинциях – Южный Синай, Красное море и Матрух. И я с большим удовольствием сообщаю, что два самолёта прибыли в Южный Синай и на Красное море, прилетели две туристические группы украинцев».

В Египте возобновилось международное авиасообщение. Карантинные меры действовали здесь более трёх месяцев. Теперь иностранные туристы могут отдыхать в курортных городах страны.

Одновременно в Египте открылись музеи и исторические достопримечательности.

[Халед аль-Анани, министр по делам древностей Египта]:

«Мы открыли доступ к историческим местам в крупных городах. Больше всего открывшихся достопримечательностей находится в Александрии, поскольку многие захотят поехать туда в отпуск. Также открылись исторические места в Каире. Это Египетский музей на площади Тахрир, Пирамиды Гизы, Каирская цитадель и «замок Барона»».

Также открылись музеи в Хургаде, Матрухе, Луксоре и Асуане.

[турист]:

«Я приехал сюда посмотреть на пирамиды. Здесь красиво, а пирамиды для нас – символ Египта, поэтому мы приезжаем сюда».

Пока достопримечательности страны смогут посещать только египтяне и иностранцы, проживающие в Египте. Зарубежных туристов начнут пускать в музеи, когда эпидемиологическая ситуация улучшится во всём мире. Пока они могут отдыхать только в курортных зонах.

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