Как чилийские моряки спасали собаку
У суровых чилийских моряков неожиданно появился хвостатый друг. Они спасли собаку из холодных вод, когда возвращались..
Дата загрузки: 2020-07-03
[капитан Федерико Кавада, командир подразделения ВМФ]:
«Вчера мы возвращались на базу в Талькауано после того, как отпустили морскую пехоту, поддерживавшую санитарный карантин в Чилоэ. И примерно в полутора километрах от порта увидели собаку. Она плавала посреди Залива Консепсьон».
Для спасения дворняги моряки спустили на воду надувную лодку.
Животное вытаскивали из воды в условиях сильного ветра и ливней, которые обрушились на регион в тот день.
Как собака оказалась так далеко от берега – непонятно. Но ясно одно: она настоящий везунчик.
Теперь у пса – тёплая лежанка и еда на военно-морской базе. Ну и, конечно, – море обнимашек.
[капитан Федерико Кавада, командир подразделения ВМФ]:
«Как сказал капрал Сааведра, сейчас мы окружаем его любовью и пытаемся найти хозяина, даже если он не из Чакабуко».
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