Британский суд признал венесуэльского оппозиционера Гуайдо президентом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не сможет получить доступа к золотым слиткам почти на миллиард долларов из..

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не сможет получить доступа к золотым слиткам почти на миллиард долларов из венесуэльского золотого запаса, которые хранятся в Банке Англии.

Высокий суд Великобритании постановил, что контроль над ними должен быть у лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого суд признаёт легитимным лидером Венесуэлы.

Решение вынесено согласно так называемой доктрине «одного голоса». По словам судьи, судебная и исполнительная власть должны говорить одним голосом и в стране не может быть двух президентов.

В прошлом году Гуайдо в одностороннем порядке провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада, Бразилия, Греция и другие страны.

Мадуро пытался забрать слитки из Банка Англии. Он объяснял это тем, что хочет потратить золото на восстановление Венесуэлы после коронавирусного кризиса. При этом команда Гуайдо говорит, что нынешняя администрация планировала потратить ценный металл на коррупционные схемы, а также расплатиться с международными союзниками.

[Хуан Гуайдо, лидер оппозиции Венесуэлы]:

«Самое недавнее, что они сделали – это, как предполагается, купили за золото из запасов Венесуэлы бензин у Ирана. Они использовали запасы, чтобы финансировать импорт. Теперь золото защищено от Мадуро и его окружения».

За последние два года администрация Мадуро использовала около 30 тонн золота из резервов Венесуэлы. Его продали другим странам, чтобы получить необходимую твёрдую валюту.

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