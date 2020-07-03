Пройти регистрацию и полететь в никуда: как развлекают тайваньцев в аэропорту

В аэропорте Тайбэя 60 пассажиров проходят регистрацию на международный рейс. После таможенной проверки все садятся в..

В аэропорте Тайбэя 60 пассажиров проходят регистрацию на международный рейс. После таможенной проверки все садятся в самолёт, а бортпроводницы рассказывают о способах защиты от коронавируса.

Процедура посадки многим знакома. Но на этот раз полёт будет не настоящим, а воображаемым. Руководство аэропорта предложило такое развлечение тем, кто соскучился по путешествиям в другие страны.

[пассажирка]:

«Я не была за границей очень долго, а раньше путешествовала по два-три раза в год. Жаль, что в этом году из-за эпидемии коронавируса я вообще не смогла выехать за рубеж».

Для аэропорта это мероприятие стало своеобразной рекламой. Во время карантина здесь сделали ремонт и многое изменилось.

[Ван Цзиньцзин, сотрудник аэропорта]:

«Мы используем возможности этого периода, когда международных рейсов очень мало, чтобы провести такое мероприятие. Некоторые люди, которые никогда не летали за границу из аэропорта Суншань, или те, кто очень хочет полететь за рубеж, чувствуют себя взаперти. А так они могут окунуться в атмосферу нашего аэропорта».

Тайвань закрыл границы в середине марта. И хотя с эпидемией здесь справились успешно, но власти рекомендуют не выезжать за рубеж без крайней необходимости. При этом внутренние авиарейсы регулярны, летом их стало даже больше.

Заявку на воображаемый полёт подали 7000 тайваньцев. Группу из 60 человек набрали методом случайного отбора. В ближайшие недели аэропорт организует ещё несколько таких рейсов.

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