ВОЗ следит за вспышкой бубонной чумы во Внутренней Монголии

Всемирная организация здравоохранения объявила, что во Внутренней Монголии, входящей в состав КНР, выявили заболевшего бубонной чумой...

Всемирная организация здравоохранения объявила, что во Внутренней Монголии, входящей в состав КНР, выявили заболевшего бубонной чумой.

На прошлой неделе несколько случаев бубонной чумы также зарегистрировали в Монголии. Карантин ввели в регионе Ховд, который находится на границе с Россией.

Представительница ВОЗ Маргарет Харрис сказала, что организация пока не считает ситуацию угрозой для остального мира.

[Маргарет Харрис, представительница ВОЗ]:

«Да, мы следим за вспышками в Китае, мы внимательно следим за ними в партнёрстве с китайскими и монгольскими властями. В настоящее время мы не считаем, что они представляют большую угрозу».

Китайские чиновники сообщили ВОЗ о случае в городском округе Баян-Нур. В воскресенье там ввели третий уровень раннего предупреждения. Местные жители должны строго выполнять предписания. Например, им запрещено охотиться на сурков – самых вероятных переносчиков чумы, а также взаимодействовать с этими животными или продукцией из них.

Считается, что именно эти грызуны привели к серьёзной вспышке чумы в материковом Китае в 1911 году.

Во Внутренней Монголии распространили предписание немедленно обращаться в больницу всем, у кого поднимется температура или проявятся другие симптомы.

Бубонная чума передаётся через блох и заражённых животных. Во время чёрного мора в XIV столетии в Европе от этой болезни умерло до 50 миллионов человек. То есть более половины населения.

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