В лагере мигрантов на Лесбосе снова вспыхнули пожары

В лагере мигрантов на греческом острове Лесбос вечером в среду вспыхнули новые пожары. На кадрах видно,..

В лагере мигрантов на греческом острове Лесбос вечером в среду вспыхнули новые пожары. На кадрах видно, как люди бегут от огромных столбов чёрного дыма и огня. Ранее пожар уничтожил значительную часть лагеря «Мория».

Власти Греции объявили на Лесбосе режим чрезвычайного положения и отправили туда дополнительные отряды полиции, чтобы обеспечивать порядок, поскольку тысячи мигрантов на острове из-за бедствия лишились крова.

Чиновники говорят, что около 2000 человек временно переместят на паром и два судна ВМС Греции.

При этом пока неизвестно, где будет жить остальное население «Мории». Всего там размещалось 12 тысяч человек.

[Ясер, мигрант из Афганистана]:

«Мы не знаем, куда идти. Все беженцы остаются на улице и пытаются найти место, где можно хоть как-то остановиться».

Власти расследуют причину пожара. Есть предположение, что он мог начаться в результате поджога.

Уже подтверждено, что он начался сразу в нескольких частях лагеря после того, как местная администрация попыталась изолировать мигрантов с COVID-19.

Лагерь в целом находился на карантине: у 36 его жителей нашли коронавирус.

Также сообщается о стычках между мигрантами и местным населением, которые вспыхнули после того, как жители лагеря попытались попасть в ближайший город.

При этом власти Греции говорят, что беженцам не разрешают покидать Лесбос из-за карантина.

Европейский союз согласился оплатить перемещение 400 детей и подростков, находящихся в лагере без сопровождения, на материковую часть Греции. Помощь Афинам также предложила Германия. Однако она в очередной раз подчеркнула, что не хочет менять текущий механизм приёма мигрантов.

Гуманитарные организации уже давно критиковали условия в лагере «Мория». Людей там жило в четыре раза больше его максимальной вместимости.

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