В Ханты-Мансийском АО растёт площадь лесных пожаров

В Ханты-Мансийском автономном округе резко возросла площадь лесных пожаров. По данным на 16 июля, в регионе..

В Ханты-Мансийском автономном округе резко возросла площадь лесных пожаров. По данным на 16 июля, в регионе их полыхало 25. Огонь охватил площадь в 12 тысяч гектаров и в некоторых местах подступает к жилым домам.

На территории всего округа введён режим чрезвычайной ситуации.

С огнём борются более 700 человек. Задействовано 40 пожарных подразделений и 17 единиц авиатехники.

[Александр Агафонов, замглавы Рослесхоза]:

«Только что закончили авиаразведку Советского района. Пролетели по маршруту, где находятся наиболее сложные пожары. Уточнили с воздуха обстановку и уже приняли определённые решения – дали указания на усиление сил и средств, в первую очередь, на эти пожары».

Как сообщают власти, 90% пожаров начались в результате погодных условий, остальные 10% — по вине человека. В прошлом году площадь возгорания в это время была здесь в 9 раз меньше.

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