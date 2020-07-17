Новые обстрелы на границе между Азербайджаном и Арменией после непродолжительного спокойствия

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах военных позиций и деревень. Это произошло после дня..

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах военных позиций и деревень. Это произошло после дня относительного спокойствия на границе между двумя странами. До этого несколько дней там продолжались столкновения и артобстрелы.

Это самый серьёзный пограничный конфликт между двумя государствами с 2016 года. Он разгорелся между Товузским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении. Это в 300 километрах от Нагорного Карабаха – территории, которую уже тридцать лет оспаривают и Баку, и Ереван.

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели одного военного. Оборонное ведомство Армении сказало, что в одной из деревень был ранен мирный житель.

До этого с обеих сторон погибло ещё 15 военных и один гражданский.

Этот конфликт может нарушить стабильность в регионе, который используют в качестве коридора для поставок нефти и газа от Каспийского моря на международные рынки.

Более того, Азербайджан предупредил Армению, что он может ударить по Армянской АЭС, если будет нанесён удар по его Мингечаурскому водохранилищу и другим стратегическим объектам.

Армения обвиняет Азербайджан в использовании мирных жителей как живого щита. Сосед отвечает такими же обвинениями. Журналистам удалось увидеть некоторые разрушения в нескольких азербайджанских деревнях.

[Иззат Азизов, житель Товузского района Азербайджана]:

«Они регулярно открывали огонь в районе границы с помощью тяжёлой артиллерии. Звуки выстрелов были слышны до прошлой ночи. Потом какое-то время была тишина. Вчера они опять начали стрелять».

Этнические армяне объявили об отделении Нагорного Карабаха во время конфликта, который разгорелся после развала Союза в 1991 году. Несмотря на то, что в 94-м было подписано соглашение о прекращении огня, соседи часто обвиняют друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха и других приграничных регионов.

Десятки раундов переговоров так и не решили конфликта.

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