Историческая миссия: аппарат OSIRIS-REx взял образцы грунта с астероида Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx выполнила историческую миссию по забору грунта с астероида Бенну. Он находится в 160..

Межпланетная станция OSIRIS-REx выполнила историческую миссию по забору грунта с астероида Бенну. Он находится в 160 миллионах километров от Земли. Космический зонд принадлежит агентству НАСА.

OSIRIS-REx взял образцы пород без посадки на астероид. Аппарат оборудован складным манипулятором длиной более трёх метров. Кусочки грунта удалось перенести в так называемую ловушку с помощью выбросов сжатого азота. Образцы перемещены внутрь зонда, и теперь он возвращается на Землю. Операция по забору грунта длилась четыре часа.

По мнению учёных, когда наша планета только сформировалась, на неё падали астероиды и кометы, которые могли доставить органические соединения и воду. Анализ образцов грунта с Бенну может подтвердить эту гипотезу.

Миссия станции OSIRIS-REx началась в сентябре 2016 года. К концу 2018-го аппарат прибыл к астероиду. Он готовился к забору грунта два года. В это время зонд сделал снимки астероида, построил топографический план его поверхности, составил карту расположения неорганических и органических веществ и проделал другую важную работу. Космический аппарат прибудет на Землю в 2023 году.

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