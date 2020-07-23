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Новый биопластик из Нидерландов разлагается за несколько лет, а не веков

Новый биопластик из Нидерландов разлагается за несколько лет, а не веков

Нидерландская компания разработала биоплатстик на основе растительного материала, который разлагается за годы, а не столетия, как..

Дата загрузки: 2020-07-23

Нидерландская компания разработала биоплатстик на основе растительного материала, который разлагается за годы, а не столетия, как обычный пластик. Теперь она надеется, что его будут использовать для производства, например, бутылок для газированных напитков.

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