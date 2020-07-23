Новый биопластик из Нидерландов разлагается за несколько лет, а не веков
Нидерландская компания разработала биоплатстик на основе растительного материала, который разлагается за годы, а не столетия, как..
Дата загрузки: 2020-07-23
Нидерландская компания разработала биоплатстик на основе растительного материала, который разлагается за годы, а не столетия, как обычный пластик. Теперь она надеется, что его будут использовать для производства, например, бутылок для газированных напитков.
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