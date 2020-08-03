Австралийцы организовали грибную ферму в грузовых контейнерах

Грибы самых разных форм и оттенков. Все они предназначены для ресторанов Австралии. А выращивают это разнообразие..

[Мики Паско, фермер]:

«Они очень быстро растут. Один из сортов – вешенка розовая, когда начинаешь его выращивать, то уже через пять дней можно собрать урожай».

Грибы самых разных форм и оттенков. Все они предназначены для ресторанов Австралии. А выращивают это разнообразие два городских фермера – Мики Паско и Эми Кристенсен. Главное преимущество этой плантации – круглогодичный урожай.

Грибы пара выращивает в грузовых контейнерах, установленных на заднем дворе их дома в Брисбене.

Всё началось с обычного подарка: несколько лет назад им преподнесли набор новичка для выращивания грибов.

[Эми Кристенсен, фермер]:

«Это целый мир. Я как будто узнала о другой планете в Солнечной системе, о которой ничего не знала». [Мики Паско, фермер]:

«Вообще мы начали с того, что сняли кондиционер в спальне и использовали его для охлаждения комнаты, где росли грибы. Мы же сидели в духоте на втором этаже».

С тех пор бизнес разросся. Теперь они поставляют в грибы в рестораны Брисбена и его окраин.

[Мики Паско, фермер]:

«До эпидемии мы поставляли около 120 килограммов в неделю, обеспечивая 95% ресторанов Брисбена. Также небольшая часть грибов шла на рынки».

Впрочем, с началом пандемии их поставки сократились почти на 85%. Но пара решила не сидеть сложа руки и расширила круг клиентов. Теперь они ищут покупателей среди простых жителей, а также проводят онлайн мастер-классы, как выращивать грибы у себя дома.

[Мики Паско, фермер]:

«Когда нас спрашивают, хотим ли мы куда-то пойти вечером или чем-то заняться, мы всегда отвечаем нет, потому что нужно собирать грибы. Грибы никогда не прекращают расти».

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