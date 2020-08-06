Учёные Сингапура разработали «умную» кожу

[Бенджамин Ти, разработчик]:

«У нас 100 датчиков, которые работают независимо друг от друга. Они могут улавливать самые маленькие вибрации и характеристики поверхности, а потом использовать алгоритм, чтобы их распознавать. Люди для этого используют свой мозг, а в данном случае понимать датчики помогает искусственный интеллект».

Исследователи из Национального университета Сингапура разработали устройство, которое умеет определять текстуру разных предметов и поверхностей с помощью искусственного интеллекта. Их цель – создать «умную» кожу, которая позволит людям с ампутированными конечностями определять предметы на ощупь и понимать их свойства.

Исследователи говорят, что искусственная кожа обладает даже более совершенными качествами, чем человеческая.

[Бенджамин Ти, разработчик]:

«Людям нужно проводить по поверхности, чтобы понять текстуру, но в нашем случае искусственной коже требуется всего одно касание. Она уже определит текстуру и разную плотность. Очень сложно её обмануть, особенно в сочетании с искусственным интеллектом она учится очень быстро».

Один из разработчиков говорит, что занялся этим проектом под детским впечатлением от фильма «Звёздные войны».

[Бенджамин Ти, разработчик]:

«Там был момент, когда Люк Скайуокер потерял свою руку. А в конце робот-хирург её починил, и она тоже обладала чувствительностью. Робот уколол его палец, а он сказал «Ой». Тогда мне было семь лет, но это засело у меня в голове. С годами я захотел превратить научную фантастику в реальность».

«Умная» кожа умеет обрабатывать информацию быстрее, чем нервная система человека. Она уже распознаёт 20-30 разных типов текстур. Также она умеет читать на языке Брайля с 90-процентной точностью.

В будущем исследователи хотят создавать протезы, с помощью которых люди чувствовали бы температуру объектов и даже боль.

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