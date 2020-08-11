Маврикийцы ликвидируют последствия разлива нефти с японского танкера

Жители Маврикия продолжают устранять последствия разлива нефти у восточного побережья острова. В конце июля там сел..

Жители Маврикия продолжают устранять последствия разлива нефти у восточного побережья острова. В конце июля там сел на мель японский танкер. Из полученной пробоины начала вытекать нефть.

В Индийский океан попало уже не менее 1000 тонн маслянистой жидкости. Рабочие пытались остановить утечку, но из-за сильного ветра и волн в корпусе судна появляются новые трещины. Специалисты опасаются, что танкер может развалиться, и в воду попадут оставшиеся две с половинной тысячи тонн нефти. Власти объявили режим ЧС.

Маврикийцы делают плавучие заграждения из листьев тростника, соломы, пластиковых бутылок и человеческих волос, которые хорошо впитывают масло. Также все добровольно очищают от нефти пляжи и мангровые болота. Сотрудники природоохранных организаций и волонтёры переправили десятки детёнышей черепах с острова Иль-о-Эгретт в безопасное место.

При этом многие не понимают, почему правительство долго ничего не предпринимало.

[Сунил Доваркасинг, консультант по вопросам окружающей среды]:

«В итоге все эти люди теперь объединились, чтобы выполнить эту работу. В этой ситуации гражданское общество взяло на себя управление государством, чтобы попытаться собрать нефть».

Судно Wakashio принадлежит компании Nagashiki Shipping. Оно следовало из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур. Предполагается, что танкер слишком близко подошёл к острову, но точную причину аварии выясняют.

Правительство Японии направило на Маврикий группу специалистов, которые помогут устранять последствия разлива. Также помощь оказывают власти Франции.

Маврикий славится прекрасными курортами. Доходы жителей островного государства сильно зависят от туристов.

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