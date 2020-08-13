С танкера, севшего на мель у острова Маврикий, откачали почти всю нефть

Почти всю нефть с повреждённого японского судна удалось откачать. Это около трёх тысячи тонн. Об этом..

Почти всю нефть с повреждённого японского судна удалось откачать. Это около трёх тысячи тонн. Об этом объявил премьер-министр Маврикия. С 6 августа в воды Индийского океана у побережья острова в целом попало примерно 1000 тонн топлива.

Как говорят в правительстве, небольшой объём нефти пока остаётся на борту.

Судно, которое принадлежит Nagashiki Shipping и управляется Mitsui OSK Lines, наткнулось на подводный риф у юго-восточного побережья Маврикия 25 июля. Утечка нефти началась примерно через две недели.

Ранее волонтёры готовились к ещё более крупной экологической катастрофе, поскольку повреждённый корабль может развалиться на части.

Юго-восточное побережье острова известно благодаря красивому подводному миру. Сюда приезжают ради дайвинга, а также кайтсёрфинга и просто катания на яхтах. Остров также богат флорой и фауной.

При этом туристический поток на Маврикий и так сократился из-за пандемии. Теперь же ожидают ещё большего спада. Это грозит людям потерей тысяч рабочих мест.

[Уиллоу Ривер-Тонкин, владелец кайтсёрфингового бизнеса]:«Это уже повлияло на общины, особенно на рыбаков. Местные ребята именно так зарабатывают на туристах: они ведут их заниматься нырянием с трубкой и маской, вейкбордингом или смотреть на дельфинов».

Ущерб от утечки для окружающей среды ещё предстоит оценить.

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