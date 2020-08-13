С танкера, севшего на мель у острова Маврикий, откачали почти всю нефть
Почти всю нефть с повреждённого японского судна удалось откачать. Это около трёх тысячи тонн. Об этом..
Дата загрузки: 2020-08-13
Как говорят в правительстве, небольшой объём нефти пока остаётся на борту.
Судно, которое принадлежит Nagashiki Shipping и управляется Mitsui OSK Lines, наткнулось на подводный риф у юго-восточного побережья Маврикия 25 июля. Утечка нефти началась примерно через две недели.
Ранее волонтёры готовились к ещё более крупной экологической катастрофе, поскольку повреждённый корабль может развалиться на части.
Юго-восточное побережье острова известно благодаря красивому подводному миру. Сюда приезжают ради дайвинга, а также кайтсёрфинга и просто катания на яхтах. Остров также богат флорой и фауной.
При этом туристический поток на Маврикий и так сократился из-за пандемии. Теперь же ожидают ещё большего спада. Это грозит людям потерей тысяч рабочих мест.[Уиллоу Ривер-Тонкин, владелец кайтсёрфингового бизнеса]:
«Это уже повлияло на общины, особенно на рыбаков. Местные ребята именно так зарабатывают на туристах: они ведут их заниматься нырянием с трубкой и маской, вейкбордингом или смотреть на дельфинов».
Ущерб от утечки для окружающей среды ещё предстоит оценить.
Короткая ссылка на эту страницу: